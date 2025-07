Ausgesprochen schön und obendrein noch sehr klug. Auf jeder Dating-Plattform würde man mit einer solchen Beschreibung glatt durchfallen. Doch auf Rusty trifft sie absolut zu. Er ist nicht nur ein Bild von einem Hund, der in der Tierauffangstation am Suhler Tierpark auf Vermittlung wartet, sondern besitzt wahren Charakter. Und das hat wohl auch mit dem besonderen Gen-Cocktail zu tun, den er seinen Eltern verdankt. Rusty ist ein Rottweiler-Schäferhund-Wolfshund-Mix, wie ein DNA-Test ergeben hat. Der viereinhalb Jahre alte Rüde ist laut Anja Bauer – einer der Mitarbeiterinnen in der Tierauffangstation – ein großer Charmeur und ein Schmuser, der auf der anderen Seite jedoch gern seine Grenzen austestet, ebenso aber auch sehr gelehrig ist und schnell lernt. Wichtig sind für Rusty klare Regeln und eine angemessene Forderung. Sein künftiger Besitzer oder seine Besitzerin sollten deshalb bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und sportlich sein.