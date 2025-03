Karl, dem schwarzen Kater von Hanjo Ehlert aus Dietlas, ging es sehr schlecht. Mit einer schweren Erkältung kämpfte der Stubentiger, woraus sich unter Umständen eine lebensbedrohliche Situation für den Vierbeiner ergeben kann. Hanjo Ehlert beschloss, einen Tierarzt aufzusuchen. Das Problem: Es war Sonntag – die Tierarztpraxis in Frauensee, die er sonst bei Bedarf immer aufsucht, hatte nicht geöffnet. So musste er den Tierärztlichen Notfalldienst in Anspruch nehmen. Doch die diensthabende Praxis befand sich in Eisenach.