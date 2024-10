Tier-Zählung: Luchs-Population etabliert sich in Bayern - vorerst

Im Vergleich zu den Vorjahren sei der aktuelle Bestand stabil, so die HSWT. Insgesamt gebe es aber seit Jahrzehnten immer wieder starke Schwankungen. Die Zahl der Luchse bilde noch keine überlebensfähige Population, das Tier bleibe in Bayern eine stark gefährdete Art. Das liege auch an der geringen Nachwuchsrate. Risikofaktoren sind neben natürlichen Todesursachen die geringe genetische Vielfalt, aber auch Verkehrsunfälle und illegale Jagd.