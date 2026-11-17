Wer möchte eine Single-Meerschweinchenmutter und ihr Kind aufnehmen? Kiwi und Peaches haben zwar keine fruchtigen Vitamine, aber ein artgerechtes Zuhause verdient.
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Der Grund: Die schöne Kiwi wurde vom Veterinäramt sichergestellt, wie das Tierheim erklärt. So kam das Nagetier Anfang August ins Ilmenauer Tierheim. Dort hat sie Ende August ihre Tochter Peaches geboren. Das Mutter-Tochter-Gespann lebt aktuell im Außengehege. „Wir wünschen uns, dass beide gemeinsam in einen Haushalt mit liebevollen Händen aufgenommen werden“, so die Tierschützer.
Wer Kiwi und Peaches ein schönes, artgerechtes Zuhause geben will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (03677) 671157 oder per E-Mail an: nachricht@tierheim-ilmenau.de.
Spende für die Unterbringung und Verkostung der Meerschweinchen sind erbeten und an das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de mit dem Verwendungszweck: „Kiwi und Peaches“ möglich.
Erbschaften erreichen die Tiere im Tierheim Ilmenau bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden werden gern genommen.