Nürnberg - Die Polizei warnt vor einem auffälligen Wildschwein in Nürnberg. Das Tier habe mehrere Gärten verwüstet und eine Frau verletzt, heißt es in einer bei X veröffentlichten Mitteilung der Polizei Mittelfranken. Es seien Einsatzkräfte vor Ort. Die letzte Sichtung war demnach im Bereich der Alfons-Strauder-Straße in Neukatzwang, einem Gemeindeteil von Nürnberg. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.