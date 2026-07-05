Tier-Notfälle Vogelküken nach Hitzewelle in Not - Helfer am Limit

Emotionale Belastung für Helfer

Dass selbst erfahrene Betreiber zeitweise ausfallen, verschärfe die Situation, ergänzt Tobias Rietzsch von der Wildtierauffangstation in Rödlitz (Landkreis Zwickau). Bei ihm ist es stiller als in den Vorjahren. Aus gesundheitlichen Gründen kann er momentan keine Tiere aufnehmen. Die Anfragen reißen jedoch nicht ab. Immer wieder melden sich auch Tierärzte, Feuerwehren und Behörden bei ihm. "Vom Land Sachsen kamen bisher keine Signale, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen." Viele Helfer könnten aus moralischen Gründen kaum Nein sagen. Als Beispiel nennt Rietzsch einen Falkner, der seit Jahren ankündige, aufhören zu wollen. Inzwischen sei er über 90 Jahre alt. Doch wenn das Telefon klingele, mache er doch weiter. "Wir wollen ja helfen", sagt Rietzsch.