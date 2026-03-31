Tier entwischt: Jungbulle entwischt und lässt sich in Garten nieder

Der Bulle sei zuerst durch ein Gewerbegebiet spaziert, ehe er auf einem Firmengelände von mehreren Polizeistreifen umzingelt wurde. Dort entzog sich "Michi", wie das Tier kurzerhand genannt wurde, allerdings erneut seiner Festnahme. Nach einer kurzen Flucht drückte er sich durch eine Hecke, ließ sich im Garten eines Einfamilienhauses nieder "und beobachtete das emsige Treiben in seinem Umfeld mit unverändert stoischer Ruhe".