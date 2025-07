Nobitz (dpa/th) - Wegen eines Huftiers mit angeblicher Mütze auf einer Bundesstraße ist die Polizei im Altenburger Land alarmiert worden. Vor Ort entdeckten die Streifenpolizisten am Samstag bei Nobitz dann einen Esel mit Fliegenschutz am Kopf. Das ausgebüxte Tier verweigerte aber "in guter Esel-Manier" sein Mitwirken, wie die Polizei mitteilte. Letztlich gelang es den Beamten, den Halter ausfindig zu machen und den Esel wohlbehalten an diesen zu übergeben.