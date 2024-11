Es sei sehr aufregend, auf diese "recht geheimnisvollen" Tiere zu treffen, erklärt der Wissenschaftler Ben Frable von der Scripps Institution of Oceanography in San Diego im dpa-Gespräch. Alle drei Riemenfische (Regalecidae) wurden in Kalifornien tot an Land gespült. Zuletzt war eine Doktorandin von Scripps Anfang November am Strand von Encinitas auf ein etwa drei Meter langes Exemplar gestoßen.