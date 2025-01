Tiefenpsychologische Studie Psychologe: Gefühl der Ausweglosigkeit bei Wählern

Als Wunschkanzler werde in den Interviews ein durchsetzungsstarker Macher mit einem Blick für deutsche Interessen, aber auch mit fürsorglichen Zügen erkennbar. Dieses Profil hätte am ehesten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erfüllt, jedoch keiner der tatsächlichen Kanzlerkandidaten, so Grünewald. "CDU-Chef Friedrich Merz werden allgemein die besten Chancen eingeräumt, Kanzler zu werden, doch was er will, ist den Menschen nicht wirklich klar, zumal er als sehr impulsiv und somit unberechenbar eingeschätzt wird."