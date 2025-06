Vor 70 Jahren hatten die Klassenkameraden schon einmal Einzug in die Tiefenorter Peterskirche gehalten: Nun stand für viele von ihnen das seltene Jubiläum der Gnadenkonformation an. Und wieder formierten sie sich in Zweierreihe, um bei Glockengeläut und Orgelklängen noch einmal das Glaubensbekenntnis abzulegen.