Kurz nach 7 Uhr am Dienstag heulten im Bad Salzunger Ortsteil Tiefenort die Sirenen: In der Frankensteinstraße war eine Straßenlaterne in Brand geraten. 14 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenort/Unterrohn rückten mit drei Fahrzeugen an. Nach Angaben von Stadtbrandmeister Jörg Krause waren auch Mitarbeiter des Bauhofs vor Ort, die die Straßenlampe abgeklemmt haben. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr war die Gefahr schnell gebannt, um 8 Uhr konnten die Rettungskräfte wieder abrücken. Zu Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine offiziellen Angaben.