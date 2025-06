Das Pfingstfest, das die Aussendung des Heiligen Geistes feiert, eine Burg, wie sie Luther in seinem großen Reformationschoral preist: Das sind schon starke Pfeiler, woran Pfarrer Thomas Volkmann seine Predigt im Festgottesdienst knüpfen konnte. Dieser wurde musikalisch untermalt von den vereinigten Kirchenchören aus Tiefenort, Kieselbach und Ettenhausen und eröffnete am frühen Nachmittag des Pfingstsamstags das mit so viel Herzenswärme vorbereitete Jubiläum. Im Januar 1925, noch die Schrecken des Ersten Weltkrieges und die Not der Nachkriegsjahre vor Augen, hatten Christen und Heimatfreunde der Region, darunter der Bauunternehmer Carl Schanz aus Tiefenort und der Merkerser Lehrer Max Heinecke, einen Verein gegründet, dem der Krayenberg und die Überreste seiner Burg den festen Platz für ihr Heimat- und Geschichtsbewusstsein bieten konnten. Sie pflegten die Ruine und schufen sich mit dem noch über Jahre ergänzten Neubau einen neuen Mittelpunkt.