Wenn der Superintendent die Kirchgemeinde persönlich zur Versammlung bittet, geht es um mehr als das Wetter, das wissen alle Anwesenden. Die Gäste finden sich in stattlicher Anzahl im Gemeindesaal am Tiefenorter Pfarrhaus ein und rätseln gemeinsam mit dem Oberhaupt des Kirchenkreises. Denn der Pfarrer und sein Auto sind weg, die Pfarrhaustür stand offen, es gibt Blutspuren, und außerdem fehlt eine große, alte Truhe. Seit drei Tagen, und das übers Wochenende, hat Manfred Heller kein Lebenszeichen vernehmen lassen. Wurde er zum Opfer eines Verbrechens? Die gemeinsamen Ermittlungen stehen im Zentrum des ersten Krimi-Dinners „Mord im Pfarrhaus“.