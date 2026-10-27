Tabellenzweiter gegen Tabellenerster – mehr Spitzenspiel geht nicht. Und das vor 350 Zuschauern im altehrwürdigen Kaffeetälchen, wo die BSG Kali Werra Tiefenort die zweite Mannschaft des FC Schweina-Gumpelstadt empfing. In einer spielerisch überzeugend und überlegen gestalteten ersten Halbzeit bewies die Schweinaer Landesklassereserve eindrucksvoll, dass sie berechtigt Tabellenführer ist. Von Beginn an dominierte die Mannschaft das Geschehen, sodass die weit nach hinten gedrängten Gastgeber zumeist nur reagieren konnten. „Außer dem erfahrenen Stefan Heller sind wir mit einer blutjungen Truppe aufgelaufen“, sagte Schweinas Trainer Florian Raßbach, „obwohl das Durchschnittsalter wohl noch unter 20 Jahren liegt, haben sie das vorgegebene Konzept in der ersten Hälfte gut umgesetzt.“ Die Gäste erspielten sich mehrere verheißungsvolle Möglichkeiten, ließen aber die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.