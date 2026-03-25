Im Tiefenorter Seniorenverein stand die Frage: Schaffen wir es zum 25. Mal, die große Osterkrone samt zehn Meter langer Girlande rund um den Marktbrunnen zu binden?
Tiefenort Prächtige Osterkrone ziert den Brunnen
Redaktion 25.03.2026 - 12:00 Uhr
Die Mitglieder des Tiefenorter Seniorenvereins haben sich zum 25. Mal der Herausforderung gestellt – und es geschafft.
Im Tiefenorter Seniorenverein stand die Frage: Schaffen wir es zum 25. Mal, die große Osterkrone samt zehn Meter langer Girlande rund um den Marktbrunnen zu binden?