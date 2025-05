Die Krayenburg-Gemeinde ist älter als die Krayenberggemeinde. Die Krayenburg ist älter als die Wartburg. Wen interessiert das? Nun, Historiker wären zu nennen, Heimatfreunde und Lokalpatrioten. Aber es kommen viele Generationen zusammen, denn die Liegenschaft erregte das Interesse schon beizeiten. Die Kelten, in anderen Gegenden und manchen Comics auch Gallier genannt, waren höchstwahrscheinlich hier zugange. Thüringer soll es seit Ende des 4. Jahrhunderts gegeben haben. Laut Wikipedia haben jüngere Sprachforschungen den Namen auf das germanische Adjektiv ‚thur‘ zurückführen können. Es bedeutet wohl ‚stark, machtvoll, groß, reich’, und so was löst Neid aus. Das erste Reich der Thüringer, lange vor Althaus, Ramelow und Voigt, bekam dann auch bald Ärger mit seinen westlichen Nachbarn. Im Jahr 531 gingen die starken, reichen Thüringer in einer Schlacht an der Unstrut endgültig in die Knie. Sieger waren die Franken, wahrscheinlich gemeinsam mit den Sachsen, die damals auch noch alle im Westen wohnten.