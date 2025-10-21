Mangel an Ideen? Nicht beim Verhocktenumzug zur Tiefenorter Kirmes. Etwas Niesel in der Luft? Das wollen wir doch gar nicht wissen. Wenn die Kirmesgesellschaft und viel an der geistvollen Veräppelung der Gegenwart mitwirkendes Dorfpersonal am Kirmesmontag loszieht, sorgt schon die Erinnerung an die Vorjahre für reichlich Publikum – die Vorfreude war auch diesmal berechtigt. Der Pool mit den Anregungen war auch dieses Jahr bis zum Überlaufen gefüllt und reichte von aktuell bis brandaktuell. Man zog sich selbst an der Nase – offenbar war beim Aufstellen der Kirmestanne versäumt worden, auch für die weiblichen Akteure die passenden Getränke einzuplanen – und man hielt der großen Politik beim Ärgernis Wehrpflicht die galgenhumoristische Betroffenheit der Betroffenen vor. Klimawandel? Da kann man nach den meteorologischen Enttäuschungen des 2025er-Urlaubssommers doch nur noch feiern. Überhaupt war der Zug auf Feiern und Anstoßen getrimmt, zum Beispiel bei den Prosecco-Lerchen, in deren Nest sich – der Kuckuck? nein, das binde Huhn mit seinem (Doppel)-Korn geschmuggelt hatte.