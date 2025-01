Nürnberg (dpa/lby) - Tausende Kunstschätze des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg ziehen unter die Erde. Nach jahrelangen Bauarbeiten ist das Tiefdepot von Deutschlands größtem kulturhistorischen Museum fertig. Dieses reicht bis 21 Meter tief in Boden und bietet auf 3.700 Quadratmetern Platz für Kunstobjekte. In Deutschland ist es dem Museum zufolge einmalig.