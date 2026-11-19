Es ist weit mehr als ein gewöhnliches Treffen von Fans getunter Autos: Das Event „Tief im Wald“ verbindet außergewöhnliche Fahrzeuge, aufwendige Lichtinszenierungen und die Leidenschaft einer internationalen Szene. Die Idee dazu entstand bereits 2014. Seine Wurzeln hat das Treffen in Suhl. Mehrfach fand es im Schießsportzentrum auf dem Friedberg statt. Als dort wegen des abgeholzten Waldes das Ambiente nicht mehr so recht passte, wurde das historische Simson-Gelände im gleichnamigen Gewerbepark zum neuen Veranstaltungsort. Dort verlieh neben dem Charme der von kilometerlangen Lichterketten wirkungsvoll in Szene gesetzten DDR- Industriekulisse vor allem die Verbindung zwischen der traditionsreichen Fahrzeuggeschichte der Stadt und der modernen Tuning-Kultur dem Treffen einen besonderen Charakter.