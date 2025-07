4500 Besucher, 450 faszinierende Unikate auf vier und zwei Rädern sowie ein ganz besonderer Veranstaltungsort: Das sind die Zutaten für das Tuningtreffen „Tief im Wald“, das am 19. Juli die Arena am Rennsteig erneut von der international renommierten Spitzensport- in eine wahre Tuning-Hochburg wandeln wird. „Nach der Oberhof-Premiere 2024 werden wir jetzt noch mehr aufzeigen, was die Location so besonders macht, und freuen uns auf einen ganz besonderen Abend“, sagt Lars Szatmari vom organisierenden Verein Custom Junkys aus Zella-Mehlis.