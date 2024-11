Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um rund acht Prozent auf 120,6 Millionen Euro. Eventim verweist auf das schwächelnde Festivalgeschäft und Vorlaufkosten für geplante Veranstaltungen in den USA. In den ersten neun Monaten des Jahres blieben den CTS-Eventim-Aktionären unterm Strich mit 181,2 Millionen Euro rund elf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen hält an seiner Prognose fest und erwartet für das Gesamtjahr ein deutlich höheres Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr.