Tickets für Oberhof Tim Toyza spendiert Karten für den Weltcup

Der Meininger Unternehmer und passionierte Langläufer Tim Toyza möchte Ehrenamtlichen Weltcup-Tickets schenken. Was muss man tun, um eines der Tickets zu bekommen?

Der Truck, in dem die Skier der deutschen Skilangläufer präpariert werden, steht vor Tim Toyzas Reifenhandel in Meiningen. Dort wurden neue Räder montiert. Foto: Tim Toyza

„Es ist schade, dass das Interesse am Weltcup der Langläufer und Kombinierer am Wochenende in Oberhof nicht so groß ist. Ich habe mir überlegt, dass ich ein paar Karten kaufen und sie an Interessierte weitergeben möchte. Einigen aus meinem Verein VV 70 Meiningen habe ich damit eine Freude gemacht. Vielleicht hat ja irgendein Verein jemanden aus dem Ehrenamt, dem er damit eine Freude machen kann.“ Mit diesem Worten meldete sich Tim Toyza telefonisch in der Redaktion. Toyza möchte damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Menschen für ihre ehrenamtliche Arbeit belohnen und bei ihnen vielleicht sogar das Interesse an diesem schönen Sport wecken.

Dem Ehrenamt etwas zurückgeben

„Schon eine Woche nach dem Biathlon-Weltcup ist in Oberhof an diesem Wochenende erneut Weltcup. Am Samstag und Sonntag sind dort acht Weltcup-Rennen in der Skiarena im Langlauf und der Nordischen Kombination. Wir können unheimlich stolz darauf sein, dass wir das hier vor der Haustüre haben. Und wer die Bilder am Wochenende aus Oberhof gesehen hat, der konnte sehen, wie schön es hier bei uns ist. Die Sportstätten sind top. Das ist so gut für unsere Region“, so der Meininger. „Es ist Wahnsinn, was da vor allem von Ehrenamtlichen gearbeitet wird, damit die Wettkämpfe stattfinden können. So kam mir die Idee, das sich auch etwas Gutes für ein paar Ehrenamtliche tun kann.“

Wer also Interesse hat, kann sich per Mail bei Tim Toyza melden (timtoyza@yahoo.de) mit seinem Namen, dem Namen des Vereins und einer Telefonnummer. „Ich würde die Karten kaufen und dann den Link weiterleiten“, so Toyza, der selbst gerne und oft auf den schmalen Brettern unterwegs ist. Sein Interesse für den Langlauf kommt aber nicht nur davon. Er hat gute Kontakte in die Rennsteigstadt und zum Deutschen Skiverband. So bekam zum Beispiel der Wachstruck der Langläufer im Herbst in Meiningen von Toyzas Reifenhandel neue Räder verpasst.