Tickets für Oberhof: Tim Toyza spendiert Karten für den Weltcup

„Es ist schade, dass das Interesse am Weltcup der Langläufer und Kombinierer am Wochenende in Oberhof nicht so groß ist. Ich habe mir überlegt, dass ich ein paar Karten kaufen und sie an Interessierte weitergeben möchte. Einigen aus meinem Verein VV 70 Meiningen habe ich damit eine Freude gemacht. Vielleicht hat ja irgendein Verein jemanden aus dem Ehrenamt, dem er damit eine Freude machen kann.“ Mit diesem Worten meldete sich Tim Toyza telefonisch in der Redaktion. Toyza möchte damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Menschen für ihre ehrenamtliche Arbeit belohnen und bei ihnen vielleicht sogar das Interesse an diesem schönen Sport wecken.