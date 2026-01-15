Tickets für Oberhof: Tim Toyza spendiert Karten für den Weltcup

Dem Ehrenamt etwas zurückgeben

„Schon eine Woche nach dem Biathlon-Weltcup ist in Oberhof an diesem Wochenende erneut Weltcup. Am Samstag und Sonntag sind dort acht Weltcup-Rennen in der Skiarena im Langlauf und der Nordischen Kombination. Wir können unheimlich stolz darauf sein, dass wir das hier vor der Haustüre haben. Und wer die Bilder am Wochenende aus Oberhof gesehen hat, der konnte sehen, wie schön es hier bei uns ist. Die Sportstätten sind top. Das ist so gut für unsere Region“, so der Meininger. „Es ist Wahnsinn, was da vor allem von Ehrenamtlichen gearbeitet wird, damit die Wettkämpfe stattfinden können. So kam mir die Idee, das sich auch etwas Gutes für ein paar Ehrenamtliche tun kann.“