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  6. Verkehrsverbund MDV kündigt Preiserhöhungen ab August an

Ticketpreise Verkehrsverbund MDV kündigt Preiserhöhungen ab August an

Im MDV-Gebiet müssen Nutzer von Bus, Bahn und Straßenbahn künftig tiefer in die Tasche greifen. Das Unternehmen nennt gestiegene Kosten als Grund für die Preisanpassung.

Ticketpreise: Verkehrsverbund MDV kündigt Preiserhöhungen ab August an
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Der Verkehrsverbund MDV kündigt Preiserhöhungen ab August an. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig - Fahrgäste müssen innerhalb des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) ab August mehr für ihre Tickets zahlen. Die Preise für Straßenbahn-, Bahn- und Bustickets erhöhen sich in den Landkreisen Altenburger Land, Burgenlandkreis, Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie Saalekreis um durchschnittlich 5,56 Prozent, in Leipzig um 5,0 Prozent und in Halle um 3,2 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Als Grund wurden etwa die gestiegenen Kraftstoffpreise sowie tarifvertragliche Lohnsteigerungen angeführt.

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Zum Verbundgebiet des MDV gehören die Städte Halle und Leipzig sowie die Landkreise Leipzig, Nordsachsen, der Saalekreis, der Burgenlandkreis und der Landkreis Altenburger Land. Dazu zählen auch die Schienenpersonennahverkehrs-Strecken der Landkreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie der Stadt Dessau-Roßlau.