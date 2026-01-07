„Mensch, ist das teuer!“ Diesen Satz bekommt man öfter zu hören, wenn sich das Gespräch um die Ticketpreise für den Oberhofer Biathlon-Weltcup dreht. Zugegeben, 99 Euro für einen Sitzplatz am Samstag oder Sonntag sind kein Schnäppchen. Aber einerseits gibt es natürlich auch wesentlich günstigere Angebote, unter anderem Streckenkarten. Und andererseits weiß jeder, der ein Konzert besucht, dass die Eintrittspreise seit ein paar Jahren nur noch die Aufwärtsrichtung kennen. Wie steht Oberhof im Preisvergleich der Weltcup-Standorte da?