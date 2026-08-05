Tiberanda-Tagebuch So war der erste Tag in der Kinderstadt

Unsere Empfehlung für Sie Tiberanda 2026 Abkühlung und Abenteuer in der Meininger Kinderstadt 130 Kinder schlüpfen in unterschiedliche Berufe und präsentieren ihre Projekte am Samstag beim Kinderstadtfest. Für die nötige Abkühlung sorgt eine Sprinkleranlage.

Hallo, ich – Annabelle – darf heute das erste Tiberanda-Tagebuch der Hennenpost schreiben. Am Montag, um 9 Uhr hat die Kinderstadt wieder ihre Türen geöffnet. Am Anfang standen wir noch vor dem verschlossenen Tor. Dort hat uns ein Elefant mit einem Megafon begrüßt. Aber man hat kaum etwas verstanden, weil er Elefantisch gesprochen hat. Ich war total aufgeregt, weil es meine erste Kinderstadt ist.