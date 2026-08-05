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Tiberanda-Tagebuch So war der erste Tag in der Kinderstadt

Annabelle (9)

Die Kinderstadt ist wieder zu Besuch auf dem Parkplatz der Volkshochschule Meiningen. Unsere Jungredakteure der Hennenpost berichten in ihrem Tiberanda-Tagebuch.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Hennenpost. In unserem Tiberanda-Tagebuch zeigen wir jeden Tag, was passiert und was sich entdecken lässt. Von der Eröffnung der Kinderstadt berichtet Jungredakteurin Annabelle (9).

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Hallo, ich – Annabelle – darf heute das erste Tiberanda-Tagebuch der Hennenpost schreiben. Am Montag, um 9 Uhr hat die Kinderstadt wieder ihre Türen geöffnet. Am Anfang standen wir noch vor dem verschlossenen Tor. Dort hat uns ein Elefant mit einem Megafon begrüßt. Aber man hat kaum etwas verstanden, weil er Elefantisch gesprochen hat. Ich war total aufgeregt, weil es meine erste Kinderstadt ist.

Die Redakteure der Hennenpost haben den Fotoapparat stets griffbereit. Eine neue Story entgeht ihnen so sicherlich nicht. Foto: Tiberanda

Dieses Jahr gibt es 17 Berufe für 135 Kinder: Neu sind die Museumsmacher und die Abenteurer. Wieder dabei ist das Schrottdesign. Aber auch viele Berufe sind zurück: Steinbildhauer, Tänzer, KFZ-Mechaniker, Filmemacher, Schauspieler, Naturkosmetik, Maskenbauer, Instrumentenbauer, Köche, Künstler, Notfallsanitäter, Buchbinder, Schneider. Ganz schön Viele.

Wie werden die Berufe eigentlich verteilt?

Zuerst waren wir in jedem Beruf zum Schnuppern. Da wurde erzählt, was wir die Woche alles machen. Nachdem wir uns alle Berufe angeschaut hatten, durften wir dann unsere drei Berufswünsche aufschreiben. In der Pause gab es Obst: Melone, Ananas, Nektarine, Pfirsich, Weintrauben und vieles mehr. Es war so lecker und innerhalb von wenigen Minuten wie leer gefegt.

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Zum Mittag hatten wir übrigens Nudeln und Tomatensoße mit Käse. Die Schlange am Zelt war richtig lang. Es war den ganzen Tag über so heiß, deswegen haben wir uns nach dem Essen mit der selbstgebauten Wasseranlage abgekühlt.

In Tiberanda gibt es natürlich auch eine Lokalzeitung: die Hennenpost. Foto: Tiberanda

Mein Beruf: Ich bin bei der Hennenpost. Wir, Annabelle, Leni, Lenny, Lina und Leni werden in den nächsten Tagen über die Kinderstadt berichten. Dazu erstellen wir diese Woche noch eine Sonderausgabe der Hennenpost mit Fotos und Interviews.

Wir freuen uns schon auf morgen!