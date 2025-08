In der Ruhe-Oase bastelten wir dann bei Ines und Silvia bunte Anhänger mit kurzen Fäden und bunten Perlen. Bei so viel Auswahl fällt die Entscheidung schwer. Aber am Ende hatte trotzdem jeder von uns ein schönes Andenken. Man kann die Anhänger übrigens überall tragen – an der Hose, am Arm oder am Rucksack … Während wir bastelten, gab es plötzlich einen ganz lauten Knall – der kam von Berufsleiter Sven und der Feuerwehr. Sie haben einen Airbag gezündet, um den Kindern zu zeigen, was da überhaupt passiert.