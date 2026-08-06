Tiberanda-Tagebuch Das war der Dienstag in der Kinderstadt

Stadtführung am Morgen, kreative Projekte am Vormittag und abwechslungsreiche Workshops am Nachmittag: In Tiberanda war auch am zweiten Tag viel los. Jungredakteurin Leni (9) berichtet von den Erlebnissen in der Kinderstadt.
Mit einem lauten „Tiberanda Hey!“ startete die Kinderstadt in den zweiten Tag. Von Workshops bis hin zu leckeren Brownies gab es jede Menge zu erleben.
Stadtführung am Morgen, kreative Projekte am Vormittag und abwechslungsreiche Workshops am Nachmittag: In Tiberanda war auch am zweiten Tag viel los. Jungredakteurin Leni (9) berichtet von den Erlebnissen in der Kinderstadt.
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Am Vormittag war eine Besuchsgruppe unterwegs, die sich die verschiedenen Berufe in Tiberanda anschaute. Die Kinder erklärten ihre Aufgaben ausführlich und gaben den Gästen spannende Einblicke in das Leben in der Kinderstadt. Führungen werden von Dienstag bis Freitag jeweils um 10 und 11 Uhr angeboten. Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert: Sie beschrieben Tiberanda als sehr schön und lobten die einzigartigen Angebote.
Zu den zahlreichen Berufen gehören auch die Künstlerinnen und Künstler. Sie gestalten derzeit eine Karte von Meiningen, auf der die Lieblingsorte der Kinder zu sehen sein werden. Heute wurde zunächst der Untergrund weiß angestrichen, um die spätere Gestaltung vorzubereiten. Auf das fertige Ergebnis dürfen alle gespannt sein.
Am Nachmittag standen zahlreiche Workshops auf dem Programm. Die Kinder konnten frei wählen, woran sie teilnehmen möchten. Angeboten wurden unter anderem die Spurensicherung bei der Polizei, das Improvisationstheater und das Basteln von Pfadfinderabzeichen. Beim Improtheater standen verschiedene Spiele auf dem Plan, die für viel Spaß sorgten.
Auch die Köche waren wieder fleißig und kümmerten sich um die hungrigen Bewohner der Kinderstadt. Zur Stärkung für zwischendurch gab es leckere Brownies, Karottenkuchen sowie Focaccia mit Tomaten und Oliven.
Nun bleibt die Frage: Welche Überraschungen wird der nächste Tiberanda-Tag bereithalten?