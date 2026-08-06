Tiberanda-Tagebuch Das war der Dienstag in der Kinderstadt

Unsere Empfehlung für Sie Tiberanda-Tagebuch So war der erste Tag in der Kinderstadt Die Kinderstadt ist wieder zu Besuch auf dem Parkplatz der Volkshochschule Meiningen. Unsere Jungredakteure der Hennenpost berichten in ihrem Tiberanda-Tagebuch.

Am Vormittag war eine Besuchsgruppe unterwegs, die sich die verschiedenen Berufe in Tiberanda anschaute. Die Kinder erklärten ihre Aufgaben ausführlich und gaben den Gästen spannende Einblicke in das Leben in der Kinderstadt. Führungen werden von Dienstag bis Freitag jeweils um 10 und 11 Uhr angeboten. Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert: Sie beschrieben Tiberanda als sehr schön und lobten die einzigartigen Angebote.