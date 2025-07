Wenn sich am Montagmorgen, 28. Juli, auf dem Parkplatz der Meininger Volkshochschule plötzlich ein quirliges Gewusel aus Mini-Handwerkern, Schauspielern, Feuerwehrleuten, Köchen und Stadtratsabgeordneten versammelt, dann ist klar: Tiberanda lebt wieder. Die Kinderstadt geht in ihre nächste Runde – und mit ihr eine Woche voller Spiel, Spaß und kindlicher Selbstverwaltung. Bis zu 130 Kinder zwischen 7 und 14 Jahren schlüpfen in diesem pädagogischen Ferienprojekt in die Rollen einer funktionierenden Gesellschaft. Vom Künstleratelier bis zur Rettungswache, von der Backstube bis zum selbstverwalteten Rathaus: Tiberanda ist Stadtspiel und Lebensschule zugleich.