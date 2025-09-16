Thyssenkrupp: Thyssenkrupp: Indischer Konzern will Stahlsparte kaufen

Essen/Duisburg - Der indische Stahlhersteller Jindal Steel International will die Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen. "Die Thyssenkrupp AG hat ein unverbindliches, indikatives Angebot von Jindal Steel International für den Kauf von Thyssenkrupp Steel Europe erhalten", teilte der Industriekonzern in Essen mit. Der Vorstand der AG werde dieses Angebot intensiv prüfen, hieß es weiter, - mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an den Stahl-Standorten. Weitere Informationen zum Angebot machte Thyssenkrupp zunächst nicht.