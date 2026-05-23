THW hilft bei Einsturz: Haus stürzt vor Feuerwehrleuten ein – Straße gesperrt

Laut Polizei hätten immer noch Teile des Gebäudes auf die Fahrbahn fallen können, weshalb ein Abrissunternehmen das Gebäude in derselben Nacht abriss. Daraufhin habe der Verkehr wieder freigegeben werden können, der Gehweg habe aber gesperrt bleiben müssen. Hier wird es laut Polizei weitere Arbeiten in den nächsten Tagen geben. Der Sachschaden kann bis jetzt nicht genau beziffert werden. Auf dem Gebäude sei eine größere Photovoltaik-Anlage gewesen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.