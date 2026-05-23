THW hilft bei Einsturz: Haus stürzt vor Feuerwehrleuten ein – Straße gesperrt

Geisenhausen (dpa/lby) - In der Nacht auf Samstag ist in Geisenhausen (Landkreis Landshut) ein Gebäude von selbst eingestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte jemand die Feuerwehr auf eine teilweise eingefallene Mauer an einem Gebäude hingewiesen.
Mitten in der Nacht stürzt ein Haus in sich zusammen – vor den Augen der Feuerwehr. Ein Abrissunternehmen muss zur Hilfe geholt werden. Noch sind nicht alle Schäden behoben.
Geisenhausen (dpa/lby) - In der Nacht auf Samstag ist in Geisenhausen (Landkreis Landshut) ein Gebäude von selbst eingestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte jemand die Feuerwehr auf eine teilweise eingefallene Mauer an einem Gebäude hingewiesen.
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Als die Feuerwehr dort ankam, habe sie feststellen können, dass die Mauer von selbst eingestürzt sei. Kurz darauf stürzte laut Polizei ein weiterer Gebäudeteil ein. Daraufhin sei die daran vorbeiführende Straße gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen danach weitere, angeforderte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, die das Gebäude als einsturzgefährdet erklärten. Wenig später sei das Gebäude dann fast vollständig in sich zusammengebrochen.
Laut Polizei hätten immer noch Teile des Gebäudes auf die Fahrbahn fallen können, weshalb ein Abrissunternehmen das Gebäude in derselben Nacht abriss. Daraufhin habe der Verkehr wieder freigegeben werden können, der Gehweg habe aber gesperrt bleiben müssen. Hier wird es laut Polizei weitere Arbeiten in den nächsten Tagen geben. Der Sachschaden kann bis jetzt nicht genau beziffert werden. Auf dem Gebäude sei eine größere Photovoltaik-Anlage gewesen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.