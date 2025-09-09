Thunberg an Bord Aktivisten: Gaza-Hilfsflotte von Drohne getroffen

Barcelona/Tunis - Eines der Boote der neuen Gaza-Hilfsflotte ist den Organisatoren zufolge in tunesischen Gewässern von einer Drohne getroffen worden. Es handele sich um eines der Hauptboote, auf dem sich die Mitglieder des Lenkungsausschusses der Bewegung Global Sumud Flotilla befunden hätten. Alle sechs Passagiere und Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, hieß es in einer Mitteilung unter anderem auf Instagram. Die Organisatoren wollen heute bei einer Pressekonferenz über den Vorfall informieren.