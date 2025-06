Sehr willkommen auf dem großen Gelände waren die vier siebten Klassen des Thüringischen Rhön-Gymnasiums am Donnerstag: Vieles, wozu der ehrenamtlich arbeitende Weidbergverein und die Stadt sonst schlichtweg nicht genügend Kraft hätten, erledigten die Gymnasiasten an diesem Vormittag und unterstützten so die Region, in der sie leben.