Mit fünf Teams angereist – und mit fünf Preisen nach Hause. Darüber freuen sich die Teilnehmer des 8. Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ aus dem Thüringischen Rhön-Gymnasium, die am 25. Februar an die Hochschule Schmalkalden gereist waren. „Mit beeindruckenden Forschungsprojekten in verschiedenen Kategorien haben sie überzeugt“, sagt Kristin Kirchner, Biologielehrerin und Betreuerin zweier eingereichter Arbeiten. Zwei weitere Arbeiten wurden von Sybille Kirchner, ebenfalls Biolehrerin am Rhön-Gymnasium, betreut sowie eine von Florian Launer, Lehrer für Sozialkunde, Wirtschaft/Recht und Mathematik.