Auf dem Dach des Rhön-Gymnasiums in Kaltensundheim sind inzwischen zahlreiche neue Solarmodule installiert – auch von außen nicht zu übersehende Weiterentwicklungen. Bei der offiziellen Einweihung wurde die Anlage jetzt vorgestellt und erklärt, wie der erzeugte Strom künftig am Schulstandort genutzt werden kann. Die Anlage verfügt über eine Leistung von 31,28 KilowattPeak. Ergänzt wird sie durch Batteriespeicher des Herstellers Fronius. Dieser kann in zwei Speichern jeweils rund 30 Kilowattstunden Energie aufnehmen. Der erzeugte Strom soll möglichst direkt im Gymnasium und in der angeschlossenen Mehrzweckhalle genutzt werden. Produziert die Anlage mehr Strom als aktuell benötigt wird, muss die Energie nicht ungenutzt bleiben. Überschüsse können im Batteriespeicher gesammelt und später verwendet werden. Möglich ist außerdem eine Einspeisung in das öffentliche Stromnetz.