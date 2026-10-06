Die Zahl 34 dürfte kein Zufall sein, taucht sie in diesem Jahr doch bei vielerlei Veranstaltungen und Ereignissen auf. Nicht alles, was in den ereignisreichen Jahren 1989/90 entstanden ist, hat sich auf Dauer gehalten. Zu den Events, die längst zur festen Tradition geworden sind, gehört erfreulicherweise der Thüringisch-Fränkische Liederabend. Das Besondere dabei – es ist eine Veranstaltung, die von Beginn an grenzüberschreitend war, Gleichgesinnte diesseits und jenseits der ehemaligen innerdeutschen Grenze – aus Thüringen und aus Franken – zusammengeführt hat. Drei Sängerkreise wirken dabei zusammen, jedes Jahr ist ein anderer von ihnen der Gastgeber dieses gemeinsamen Konzertes.