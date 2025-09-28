Monika Ruhlich ist für ihr Engagement bei der Arnstädter Tafel von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und dem MDR als „Thüringerin des Monats“ im September geehrt worden. Seit 25 Jahren engagiert sich Monika Ruhlich mittlerweile bei der Arnstädter Tafel. Als stellvertretende Tafelleiterin prägt sie die soziale Arbeit des Vereins entscheidend mit. Sie unterstützt die wöchentlichen Lebensmittelausgaben, übernimmt die digitale Aufnahme neuer Klienten, erledigt Büroarbeiten und führt die Vereinschronik. Ihr Verantwortungsbewusstsein und Gespür für Gerechtigkeit zeichnen sie aus. Jüngere Mitglieder profitieren von ihrem Erfahrungsschatz.