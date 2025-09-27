Thüringer Zwiebelmarktsaison: Heldrunger Zwiebelbauern mit Ernte zufrieden

Heldrungen/Apolda/Weimar (dpa/th) - Die Gäste der bekannten Thüringer Zwiebelmärkte in Apolda und Weimar können sich in diesem Jahr wieder auf ein gutes Angebot an handgewickelten Zwiebelzöpfen freuen. Die Ernte sei gut ausgefallen, sagte Udo Pötzschke, Sprecher der die Märkte beliefernden Heldrunger Zwiebelbauern auf Anfrage. "Die meisten sind zufrieden." Geschmälert sei wegen zu wenig Regen das Angebot an Strohblumen, die die rot-weißen Rispen schmückten, aber auch zu Trockensträußen oder -kränzen verarbeitet würden. "Aber es wird eine schöne Deko an den Zöpfen geben."