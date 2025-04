Nach 15 Jahren ist Schluss. Am 1. Mai wird sich Uwe Keith, Geschäftsführer des Herkunftsverbandes Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch (HTW) in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Sein Nachfolger wird Dr. Enrico Taubert. Der 53-Jährige ist gelernter Fleischer und promovierter Agrarwissenschaftler. In den vergangenen 35 Jahren war er in verschiedenen leitenden Positionen der Lebensmittelindustrie tätig, zuletzt 13 Jahre als Geschäftsführer der Wolf GmbH Schmölln.