Thüringer Wirtschaftshilfen: Thüringen will finanziell bei Unternehmen einsteigen

Erfurt (dpa/th) - Wirtschaftsministerin Colette Boos-John plant einen neuen Fonds, der staatliche Finanzspritzen an wachstumsstarke Unternehmen vergibt. Sie halte mehr öffentliches Beteiligungskapital in Thüringen für erforderlich, um die Wirtschaft zu unterstützen, sagte die CDU-Politikerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wir wollen einen neuen Fonds für den Mittelstand mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen auflegen." Dafür werde sie sich bei den anstehenden Verhandlungen zum Landeshaushalt 2025 einsetzen, so die Ministerin.