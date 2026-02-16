Thüringer Wirtschaft: Wirtschaftsministerin sieht Chancen bei Drohnenabwehr und KI

Erfurt (dpa/th) - Wirtschaftsministerin Colette Boos-John sieht Chancen für die Thüringer Wirtschaft durch die geplanten Milliardeninvestitionen in Militärtechnik in Deutschland und Europa. "Da gibt es Potenzial. Das dürfen wir nicht liegenlassen", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Das Spektrum sei breit und reiche von Zulieferteilen der Metall- und Elektroindustrie bis zu Systemen zur Erkennung von Drohnen oder den Einsatz Künstlicher Intelligenz beim Schutz kritischer Infrastruktur.