Thüringer Wirtschaft: Wirtschaftsministerin sieht Chancen bei Drohnenabwehr und KI

Teilweise gebe es bereits Thüringer Firmen, die in diesen Bereichen aktiv seien. Boos-John nannte als Beispiel einen Softwareentwickler, der sich auch mit der Drohnenabwehr beschäftige. Sie sieht aber auch Chancen für Automobilzulieferer, von denen derzeit viele einen schwierigen Prozess der Neuausrichtung durchmachten. Viele von ihnen verfügten auch über eine stark automatisierte Fertigung, die bei Aufträgen aus Bereichen wie der Militärtechnik angepasst werden könnte.