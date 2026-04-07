Bei den Energiepreisen, die durch den Iran-Krieg nochmals stark gestiegen sind, müssten vor allem staatliche Abgaben und Steuern verringert werden. Explizit verlangten die drei Kammervertreter eine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau. Sie forderten die Landesregierung auf, sich beim Bund dafür einzusetzen, "das aktuelle Niveau des gesetzlichen Mindestlohns für die nächsten fünf Jahre festzuschreiben". Entlastungen und strukturelle Reformen seien bei den Sozialabgaben erforderlich.