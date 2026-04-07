Erfurt (dpa/th) - Die drei Thüringer Industrie- und Handelskammern (IHK) fordern Bundes- und Landesregierung auf, den Reformstau in vielen Bereichen in Deutschland endlich abzubauen. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes müsse verbessert, Bürokratie verringert werden. "Der Reformstau ist zu einem massiven Standortnachteil geworden", erklären die IHK-Präsidenten in Suhl Erfurt und Gera, Torsten Herrmann, Peter Zaiß und Ralf-Uwe Bauer. Vor allem pochten sie auf niedrigere Energie- und Arbeitskosten.