Matthias Pfannstiel hatte seine Rede für Samstag längst fertig. „Jetzt muss ich alles noch mal umschreiben“, sagt der Präsident des Thüringer Waldbesitzerverbandes. Eigentlich wollte er auf der Jahrestagung seines Verbandes in Ohrdruf berichten, dass der Start der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) erneut verschoben wird und es wahrscheinlich mit dem Brüsseler Bürokratiewahn doch nicht ganz so dicke kommt.