Die Winterferien haben am 16. Februar in Thüringen und Bayern begonnen, die Sachsen setzen ihre Winterferien fort. Und der Thüringer Wald liefert pünktlich das passende Ambiente: Laut aktuellem Wintersportbericht vom Montag liegen regional bis zu 15 Zentimeter Schnee, 5,3 Kilometer Loipen sind präpariert, dazu sechs Rodelhänge, neun Winterwanderwege und fünf geöffnete Liftanlagen. Der Bilderbuch-Winter reicht für Bewegung draußen.