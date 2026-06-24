Den Thüringer Wald mit allen modernen Mitteln eines Wirtschaftsunternehmens als Reiseziel vermarkten: Auf dem Weg zu diesem Ziel ist der Regionalverbund Thüringer Wald nun einen weiteren Schritt gegangen. Die derzeit als Verein zusammengeschlossenen Kommunen haben eine Satzungsänderung beschlossen, die die Umwandlung ihres Verbundes in eine GmbH ermöglicht. Mit 43 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen votierten die Mitglieder am Dienstag dafür, teilte Regionalverbund-Geschäftsführerin Antonia Sturm am Mittwoch in Suhl mit.