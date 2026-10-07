Thüringer Wald: Wetterwechsel erzwingt Winterreifen

In der Tourismushochburg um Oberhof verabschiedet sich der Spätsommer. In den nächsten Tagen rauschen die Temperaturen in den Keller. Mitte Oktober gab es hier schon den frühesten Wintereinbruch.
Noch einmal Sonne tanken, noch einmal im Café draußen sitzen, noch einmal die milden Temperaturen genießen: Für Besucher im Thüringer Wald läuft die Zeit. Der Spätsommer in den Tourismushochburgen endet am Donnerstag vor den Herbstferien. Vor allem im Wintersportzentrum Oberhof kündigt sich ein deutlicher Wetterwechsel an.
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Nach einem freundlichen Mittwoch mit bis zu 17 Grad in Oberhof folgt bereits am Donnerstag der Wettersturz. Statt Sonne bestimmen dann Wolken, Regen und deutlich kühlere Luft das Geschehen. Für Autofahrer ist das zugleich ein Signal: Die Zeit für Winterreifen ist gekommen.
Am Donnerstag sinken die Temperaturen in Oberhof auf 14 Grad am Tag und fünf Grad in der Nacht. Dazu kündigen die Prognosen Regen und auffrischenden Wind an. Es ist der Auftakt zu einer Entwicklung, die Erinnerungen an die bevorstehende Wintersaison weckt.
Richtig spürbar wird der Umschwung am Freitag. Nach den Daten von kachelmannwetter.de werden nur noch sechs Grad Tageshöchsttemperatur erreicht, nachts geht es auf drei Grad herunter. Schauer und kräftiger Wind sorgen dafür, dass es sich noch kälter anfühlt.
Auch das Wochenende bleibt für Oberhofer Verhältnisse bemerkenswert kühl. Das Wettermodell DWD-Mosmix berechnet für Sonntag, 15 Uhr, gerade einmal 5,5 Grad. Die Sonne macht sich derweil rar. Nach aktuellem Stand dominieren bis Anfang kommender Woche Wolkenfelder, Schauer und zeitweise böiger Wind.
Der Tiefpunkt könnte dann am Dienstagmorgen erreicht werden. Das Wettermodell Swiss-MRF sieht für 4 Uhr morgens nur noch ein Grad Celsius. Erst im Laufe des Dienstags soll sich die Sonne wieder häufiger zeigen.
Verantwortlich für den Wetterwechsel ist eine Kaltfront, die die bislang milde Luft aus dem Thüringer Wald verdrängt. Für das Wintersportzentrum bedeutet das einen Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit. Während in vielen tieferen Lagen Thüringens die Temperaturen gerade noch erträglich bleiben, zeigt sich die Höhenlage Oberhofs einmal mehr als Frühwarnsystem für den Winter.
Und die Aussichten gehen noch weiter: donnerwetter.de erwartet für den 17. und 18. Oktober bereits Nachtfröste in Oberhof. Schnee ist zwar noch kein Thema, doch Reif auf Autoscheiben und ausgekühlte Straßen könnten bald Realität werden.
Immerhin sehen die Meteorologen den Goldenen Oktober noch nicht komplett abgeschrieben. Nach der kühlen und wechselhaften Phase sollen sich laut donnerwetter.de später wieder mildere und oft trockene Wetterabschnitte durchsetzen.
Wintereinbrüche im Oktober nicht ungeöhnlich im Thüringer Wald
Der Oktober gilt eigentlich als Herbstmonat. Doch Südthüringen hat schon mehrfach erlebt, wie der Winter deutlich früher als erwartet zuschlägt. Besonders die Jahre 2015 und 2012 stechen dabei heraus.
Am 14. Oktober 2015 erlebte der Thüringer Wald den frühesten markanten Wintereinbruch seit Jahrzehnten. Kalte Polarluft ließ die Schneefallgrenze innerhalb weniger Stunden abstürzen. In den Hochlagen rund um Oberhof, den Rennsteig und den Beerberg bildete sich eine geschlossene Schneedecke. Teilweise wurden dort 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee gemessen. Auf exponierten Höhenlagen lagen örtlich sogar noch etwas größere Mengen.
Der frühe Schnee traf auf Bäume, die noch voll belaubt waren. Das zusätzliche Gewicht führte dazu, dass zahlreiche Äste und ganze Bäume umstürzten. Straßen mussten gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Thüringer Wald. Für Mitte Oktober war das ein ausgesprochen seltenes Ereignis.
Auch Suhl bekam die Kaltluft deutlich zu spüren. In den höher gelegenen Stadtteilen wie Friedberg oder Suhl-Nord fiel zeitweise Schnee, stellenweise bildete sich sogar eine dünne Schneedecke. Im Stadtzentrum blieb der Schnee wegen der niedrigeren Höhenlage meist nicht lange liegen. In Meiningen dominierte Schneeregen und Graupel.
25 Zentimeter Neuschnee am 28. Oktober
Noch spektakulärer verlief jedoch der Wintereinbruch vom 27. und 28. Oktober 2012. Nach ungewöhnlich milden Herbsttagen mit teils zweistelligen Temperaturen strömte arktische Luft nach Thüringen. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich die Region in eine Winterlandschaft.
Im Thüringer Wald fielen damals verbreitet 5 bis 25 Zentimeter Neuschnee, in einzelnen Hochlagen sogar noch mehr. Oberhof präsentierte sich bereits Ende Oktober fast wie im Dezember. Besonders bemerkenswert: Selbst in den Tälern blieb Schnee liegen.
In Suhl wachten viele Einwohner am Morgen des 28. Oktober zu einer geschlossenen Schneedecke auf. Selbst im deutlich tiefer gelegenen Meiningen wurden mehrere Zentimeter schwerer Nassschnee registriert. Für die Kreisstadt ist das Ende Oktober ein echtes Ausnahmeereignis.
Die Folgen waren erheblich: Auf der A71 und zahlreichen Landstraßen kam es zu Unfällen und Behinderungen. Viele Autofahrer waren noch mit Sommerreifen unterwegs. Gleichzeitig knickten zahlreiche Bäume unter dem Gewicht des nassen Schnees ein, weil sie ihre Blätter noch nicht verloren hatten.
Zeit für Winterreifen
Für Autofahrer bedeutet der Wetterumschwung, nun über den Reifenwechsel nachzudenken. Die bekannte Faustregel lautet: Von Ostern bis Oktober Sommerreifen, von Oktober bis Ostern Winterreifen.
Noch wichtiger ist die sogenannte Sieben-Grad-Regel. Sinken die Temperaturen dauerhaft unter sieben Grad, bieten Winterreifen durch ihre weichere Gummimischung deutlich mehr Grip und kürzere Bremswege als Sommerreifen, wie der ADAC betont. Genau dieser Bereich wird in Oberhof nun klar unterschritten.
Zudem gilt in Deutschland die situative Winterreifenpflicht. Bei Schnee, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte müssen Reifen mit Alpine-Symbol montiert sein. Wer dann noch mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert Bußgelder und Punkte in Flensburg. Es ist absehbar, dass in den nächsten Wochen der erste Schnee im Thüringer Wald fallen wird – und über Nacht alle Termine bei den Reifendiensten ausgebucht sind.
Experten empfehlen außerdem einen Blick auf die Profiltiefe. Gesetzlich vorgeschrieben sind zwar mindestens 1,6 Millimeter, der ADAC rät bei Winterreifen jedoch zu mindestens vier Millimetern. Auch das Reifenalter spielt eine Rolle: Nach etwa sechs Jahren lässt die Haftung vieler Reifen spürbar nach.
Wenn im Thüringer Wald dicker Nebel aufzieht oder der Regen prasselt, müssen Urlauber ihren Tag nicht im Hotelzimmer verbringen. Gerade die Region rund um Oberhof bietet erstklassige Indoor-Optionen, die von sportlichen Weltklasse-Anlagen bis hin zu tiefen Erlebnisbergwerken, Museen und Burgen reichen.