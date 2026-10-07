Thüringer Wald: Wetterwechsel erzwingt Winterreifen

Oberhof im Thüringer Wald gilt als schneesicher. Das Prachtbild entstand im Januar. Foto: picture alliance/dpa/MDR/Patrick Muschiol/MDR/Patrick Muschiol

Am 14. Oktober 2015 erlebte der Thüringer Wald den frühesten markanten Wintereinbruch seit Jahrzehnten. Kalte Polarluft ließ die Schneefallgrenze innerhalb weniger Stunden abstürzen. In den Hochlagen rund um Oberhof, den Rennsteig und den Beerberg bildete sich eine geschlossene Schneedecke. Teilweise wurden dort 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee gemessen. Auf exponierten Höhenlagen lagen örtlich sogar noch etwas größere Mengen.

Der frühe Schnee traf auf Bäume, die noch voll belaubt waren. Das zusätzliche Gewicht führte dazu, dass zahlreiche Äste und ganze Bäume umstürzten. Straßen mussten gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Thüringer Wald. Für Mitte Oktober war das ein ausgesprochen seltenes Ereignis.

Auch Suhl bekam die Kaltluft deutlich zu spüren. In den höher gelegenen Stadtteilen wie Friedberg oder Suhl-Nord fiel zeitweise Schnee, stellenweise bildete sich sogar eine dünne Schneedecke. Im Stadtzentrum blieb der Schnee wegen der niedrigeren Höhenlage meist nicht lange liegen. In Meiningen dominierte Schneeregen und Graupel.

25 Zentimeter Neuschnee am 28. Oktober

Noch spektakulärer verlief jedoch der Wintereinbruch vom 27. und 28. Oktober 2012. Nach ungewöhnlich milden Herbsttagen mit teils zweistelligen Temperaturen strömte arktische Luft nach Thüringen. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich die Region in eine Winterlandschaft.

Unsere Empfehlung für Sie Früher Wintereinbruch Der Winter ist da und Suhl versinkt im Schnee Etwa 15 Zentimeter Neuschnee und überfrierende Nässe haben am Dienstag in Suhl für winterliche Straßenbedingungen und stellenweise für Behinderungen durch liegengebliebene Lkw gesorgt.

Im Thüringer Wald fielen damals verbreitet 5 bis 25 Zentimeter Neuschnee, in einzelnen Hochlagen sogar noch mehr. Oberhof präsentierte sich bereits Ende Oktober fast wie im Dezember. Besonders bemerkenswert: Selbst in den Tälern blieb Schnee liegen.

Winterwandern rund um Suhl. Foto: picture alliance/dpa/Michael Reichel

In Suhl wachten viele Einwohner am Morgen des 28. Oktober zu einer geschlossenen Schneedecke auf. Selbst im deutlich tiefer gelegenen Meiningen wurden mehrere Zentimeter schwerer Nassschnee registriert. Für die Kreisstadt ist das Ende Oktober ein echtes Ausnahmeereignis.

Die Folgen waren erheblich: Auf der A71 und zahlreichen Landstraßen kam es zu Unfällen und Behinderungen. Viele Autofahrer waren noch mit Sommerreifen unterwegs. Gleichzeitig knickten zahlreiche Bäume unter dem Gewicht des nassen Schnees ein, weil sie ihre Blätter noch nicht verloren hatten.

Zeit für Winterreifen

﻿Für Autofahrer bedeutet der Wetterumschwung, nun über den Reifenwechsel nachzudenken. Die bekannte Faustregel lautet: Von Ostern bis Oktober Sommerreifen, von Oktober bis Ostern Winterreifen.

Noch wichtiger ist die sogenannte Sieben-Grad-Regel. Sinken die Temperaturen dauerhaft unter sieben Grad, bieten Winterreifen durch ihre weichere Gummimischung deutlich mehr Grip und kürzere Bremswege als Sommerreifen, wie der ADAC betont. Genau dieser Bereich wird in Oberhof nun klar unterschritten.

Zudem gilt in Deutschland die situative Winterreifenpflicht. Bei Schnee, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte müssen Reifen mit Alpine-Symbol montiert sein. Wer dann noch mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert Bußgelder und Punkte in Flensburg. Es ist absehbar, dass in den nächsten Wochen der erste Schnee im Thüringer Wald fallen wird – und über Nacht alle Termine bei den Reifendiensten ausgebucht sind.

Experten empfehlen außerdem einen Blick auf die Profiltiefe. Gesetzlich vorgeschrieben sind zwar mindestens 1,6 Millimeter, der ADAC rät bei Winterreifen jedoch zu mindestens vier Millimetern. Auch das Reifenalter spielt eine Rolle: Nach etwa sechs Jahren lässt die Haftung vieler Reifen spürbar nach.

Wenn im Thüringer Wald dicker Nebel aufzieht oder der Regen prasselt, müssen Urlauber ihren Tag nicht im Hotelzimmer verbringen. Gerade die Region rund um Oberhof bietet erstklassige Indoor-Optionen, die von sportlichen Weltklasse-Anlagen bis hin zu tiefen Erlebnisbergwerken, Museen und Burgen reichen.