Wenn in Thüringen die Koffer gepackt werden, schrillen in einigen Rathäusern die Alarmglocken. Mit Suhl und Ilmenau gibt es auch in Südthüringen Behörden, die jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn haben, wenn sie an die bevorstehende Urlaubszeit denken. Sie weisen jetzt schon darauf hin: Wer in den Sommerferien mit Familie, Kindern, Freunden oder als Einzelgänger ins Ausland will, sollte besser schon jetzt das Verfallsdatum der eigenen Dokumente überprüfen.