Thüringer Wald-Verein: 143. Jahreshauptversammlung in Steinach

Zahlreiche Veranstaltungen stehen demnächst auf dem Plan: Am Samstag, 22. März, lädt die Deutsche Wanderjugend alle, die sich für Kinder- und Jugendarbeit in den Thüringerwald-Vereinen interessieren, ab 11.30 Uhr zum Wanderheim Blessberg ein, inklusive Waldputztag am Nachmittag. Im laufenden und dem Folgejahr steht der Zweigverein Bad Tabarz im Mittelpunkt der Aktivitäten. So wird dort am 12. April die Delegiertenkonferenz des Landesverbandes abgehalten. Am 17. Mai lädt der Zweigverein anlässlich des Rhododendronfestes zum Thüringerwald-Vereinstreffen ein. 2026 ist Bad Tabarz Austragungsort des Thüringer Wandertages. Am 21. Juni steht der Auftakt des Schmalkalder Wandersommers auf dem Programm ... Diese Aufzählung ist nur ein kleiner Beweis für das vielseitige Vereinsleben. Wer sich in Zukunft gerne mit einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Ausführliche Informationen zur Geschichte des Vereins, Kontaktdaten und weitere Termine findet man auf

www.thueringerwaldverein.de