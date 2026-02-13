Mit einer Umwandlung vom eingetragenen Verein zur Thüringer Wald Tourismus GmbH will der Regionalverbund Thüringer Wald mit Sitz in Suhl den Tourismus in der Region professionalisieren und den Markt effizienter bearbeiten. „Dieser Schritt soll die bewährte Zusammenarbeit der regionalen Akteure auf einer neuen, schlagkräftigeren Basis fortführen“, sagt Antonia Sturm. Die Geschäftsführer des Regionalverbandes tingelt derzeit durch die Kommunalparlamente der Region, um dort die Zustimmung der Landkreise und der kreisfreien Stadt als künftige Gesellschafter einzuholen. Diese ist Voraussetzung für eine nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes geplante GmbH-Gründung.