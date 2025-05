Schon bei der Eingangsfrage fühlt man sich zurückversetzt in den sehr frühen Heimatkunde- beziehungsweise Geografieunterricht: „Wo Werra sich und Fulda küssen ...“, heißt es auf dem ersten Spielkärtchen des „Thüringer Wald-Quiz“. Wohl jeder, der aus der Region kommt, dürfte das Sprüchlein einst gehört haben. Die Frage nun ist aber nicht etwa, wie dieses weitergeht – sondern was das besondere an der Werraquelle ist. Liegt sie schwer auffindbar im Wald? Gibt es derer sogar zwei? Oder sprudelt die Quelle spektakulär in einem Teich auf?